СМИ: Германия выступила против поправок ЕК, затрагивающих «Северный поток — 2»

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В Германии выступили против поправок Еврокомиссии к газовой директиве, которые затрагивают проект «Северный поток — 2». Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на копию заключения немецких юристов.

Отмечается, что в начале ноября 2017 года ЕК предложила поправки к газовой директиве Европейского союза, которые распространяют действие ряда норм энергетического законодательства на все газопроводы на территории ЕС, идущие из или в третьи страны.

Издание подчёркивает, что в первую очередь поправки коснулись бы строительства газопровода «Северный поток — 2» в Германии.

По мнению немецких юристов, Еврокомиссия не сумела продемонстрировать «объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза».

В заключении юристов говорится, что предложенные изменения «неприменимы ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права».

Ранее сообщалось, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с Союзом охраны природы Германии обратились к немецким политикам с просьбой помешать строительству «Северного потока — 2».

13 декабря украинский президент Пётр Порошенко заявил, что газопровод представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.

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