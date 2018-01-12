Экологи из WWF призвали власти ФРГ помешать строительству «Северного потока — 2»

Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с Союзом охраны природы Германии обратились к немецким политикам с просьбой помешать проекту строительства газопровода «Северный поток — 2», пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на соответствующее письмо.

Отмечается, что экологи обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель, председателю Христианско-социального союза (ХСС) Хорсту Зеехоферу и лидеру Социал-демократической партии (СДПГ) Мартину Шульцу с заявлением, что газопровод является «тупиком в климатической политике».

«(Газопровод. — RT) угрожает хрупкой экосистеме Балтийского моря и вбивает клин между солидарностью и доверием в рамках Европейского союза», — отметили в письме.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил о недопустимости политического влияния на решения, которые принимаются в области торговли газом.