В Европарламенте допустили правовые конфликты при строительстве «Северного потока — 2»

Российская сторона может вынужденно начать переговоры с ЕС относительно поправок в энергетическое законодательство союза на фоне строительства «Северного потока — 2», что может затормозить строительство газопровода, считают эксперты.

Как отметили в Евросоюзе, из-за предложенных изменений в законодательство в сфере регулирования поставок газа в ЕС «могут возникать юридические коллизии».

«Так как газопроводы, пересекающие границу ЕС, будут целиком подпадать под разные юрисдикции (Евросоюза и стран, не входящих в его состав)», — сообщается в докладе центра Европарламента.

При этом подчёркивается, что в случае противоречий между нормами ЕС и правилами другой стороны Еврокомиссия предлагает заключать отдельное соглашение со страной, из которой идёт газопровод.

«Директива предполагает, что нормы внутреннего рынка ЕС будут распространяться на трубу, которая не находится на территории ЕС и вообще начинается в России. Соответственно, в связи с этим создаются проблемы. С какой стати Россия должна подчиняться европейскому законодательству?» — рассказал RT замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Он подчеркнул, что «с точки зрения участников и понимающих суть процесса, предложение нарушает юридические нормы Евросоюза».

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