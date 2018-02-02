Медведев призвал сблизить подходы к криптовалютам на уровне ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в вопросе криптовалюты не должны замыкаться в рамках национальной модели и необходимо сблизить подходы на уровне союза. Об этом он сказал на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации».

«Что я хочу сказать по поводу криптоактивов? В любом случае мы не должны замыкаться в рамках национальной модели», — цитирует Медведева ТАСС.

Он отметил, что участники форума заявили о том, что можно будет расплачиваться криптовалютами. Медведев призвал внимательней к этому отнестись, так как экономики стран ЕАЭС слишком сильно и тесно связаны.

«Невозможно будет внедрить эти принципы внутри одной страны, нужно сблизить наши подходы на уровне союза», — сказал Медведев.

Ранее Медведев назвал криптовалюту новым вызовом для правительств и бизнеса.