Медведев призвал сблизить подходы к криптовалютам на уровне ЕАЭС
«Что я хочу сказать по поводу криптоактивов? В любом случае мы не должны замыкаться в рамках национальной модели», — цитирует Медведева ТАСС.
Он отметил, что участники форума заявили о том, что можно будет расплачиваться криптовалютами. Медведев призвал внимательней к этому отнестись, так как экономики стран ЕАЭС слишком сильно и тесно связаны.
«Невозможно будет внедрить эти принципы внутри одной страны, нужно сблизить наши подходы на уровне союза», — сказал Медведев.
Ранее Медведев назвал криптовалюту новым вызовом для правительств и бизнеса.