Силуанов рассказал о влиянии санкций на экономику России

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT заявил, что санкции, принятые Западом, оказывают определённое воздействие на российскую экономику.

«Мы не получаем столько инвестиций, сколько могли бы получить. Мы имеем уровень, предположим, доходности по нашим бумагам, может быть, более высокий, чем могли бы иметь. Мы имели бы больше кредитов, привлекали бы кредитов для развития промышленности, для развития производства в России за счёт западных банков гораздо больше, если бы не было этих санкций. Безусловно, влияние есть. Но я думаю, что мы всегда находим выход из сложных ситуаций. Если нам ставят здесь ограничения, значит, мы развиваем внутренние свои источники, внутренние ресурсы», — сказал глава Минфина.

Силуанов отметил, что санкции это просто элемент того, чтобы сделать свой бизнес более конкурентным и отодвинуть конкурентный бизнес в России.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что российская экономика перспективнее американской.

30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в который внесены российские политики и бизнесмены. Глава ведомства Стивен Мнучин заявил, что он приведёт к новым санкциям в отношении России.