Глава МЭР считает, что российская экономика перспективнее американской

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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что российская экономика перспективнее американской, передаёт газета «Коммерсант».

«Как мне кажется, российская экономика представляет гораздо больший интерес, потому что возможностей для развития новых областей и потенциал у российской экономики, конечно, гораздо выше, чем у американской», — сказал Орешкин.

При этом он отметил, что решать, куда инвестировать является делом бизнес-сообщества.

«У нас макроэкономическая политика выстроена таким образом, что она обеспечивает долгосрочную стабильность реального эффективного курса рубля», — подчеркнул глава МЭР.

Ранее Орешкин рассказал, из-за чего не спит по ночам.

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