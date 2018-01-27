Глава МЭР считает, что российская экономика перспективнее американской

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что российская экономика перспективнее американской, передаёт газета «Коммерсант».

«Как мне кажется, российская экономика представляет гораздо больший интерес, потому что возможностей для развития новых областей и потенциал у российской экономики, конечно, гораздо выше, чем у американской», — сказал Орешкин.

При этом он отметил, что решать, куда инвестировать является делом бизнес-сообщества.

«У нас макроэкономическая политика выстроена таким образом, что она обеспечивает долгосрочную стабильность реального эффективного курса рубля», — подчеркнул глава МЭР.

Ранее Орешкин рассказал, из-за чего не спит по ночам.