Орешкин рассказал, из-за чего не спит по ночам

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в рамках одной из сессий на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что ему не даёт уснуть по ночам качество жизни в России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Качество жизни в городах России. Вы знаете, чтобы быть конкурентоспособным через 5, 10, 15 лет, необходимо, чтобы талантливые люди оставались в России… качество жизни крайне важно», — ответил Орешкин на вопрос модератора, какая мысль не даёт ему уснуть по ночам.

Ранее Орешкин заявил, что Россия может присоединиться к глобальной инициативе по искусственному интеллекту.