Россия может принять участие в глобальной инициативе по искусственному интеллекту

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия может присоединиться к глобальной инициативе по искусственному интеллекту (ИИ).

Как сообщает ТАСС, об этом глава ведомства заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы смотрим на различные возможности использования искусственного интеллекта, например, пришли к соглашению со Всемирным экономическим форумом, мы присоединяемся к их инициативе по искусственному интеллекту», — заявил Орешкин.

Отмечается, что участники глобальной инициативы будут заниматься изучением применения и внедрения ИИ в различных отраслях.

В июле глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что искусственный интеллект является «самой большой опасностью», с которой сталкивается человечество.