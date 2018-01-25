Россия может принять участие в глобальной инициативе по искусственному интеллекту

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Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия может присоединиться к глобальной инициативе по искусственному интеллекту (ИИ).

Как сообщает ТАСС, об этом глава ведомства заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы смотрим на различные возможности использования искусственного интеллекта, например, пришли к соглашению со Всемирным экономическим форумом, мы присоединяемся к их инициативе по искусственному интеллекту», — заявил Орешкин.

Отмечается, что участники глобальной инициативы будут заниматься изучением применения и внедрения ИИ в различных отраслях.

В июле глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что искусственный интеллект является «самой большой опасностью», с которой сталкивается человечество.

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