Макафи рассказал о причинах падения курса биткоина
Комментируя тенденцию падения курса биткоина, Макафи отметил, что в этом нет «ничего особенного».
«На протяжении следующих пяти лет подобное будет происходить два-три раза в год», — рассказал он.
По словам эксперта, удешевление биткоина происходит на фоне шума со стороны банкиров, цель которых — причинить криптовалютам максимальный вред.
«JP Morgan привлёк своих самых влиятельных консультантов по вопросам инвестиций, чтобы те заявили в сети, будто власти государств мира положат конец всем криптовалютам», — отметил программист.
При этом он добавил, что правительства не смогут закрыть криптовалюты, а через пять лет полмира будет их использовать.
«Это трудновато: например, чашку кофе в Starbucks вы себе так не купите, но скоро это будет возможно!» — подчеркнул Макафи.
Ранее американский миллиардер Джордж Сорос отметил, что биткоин является финансовым пузырём.
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин прокомментировал НСН падение курса биткоина на 25%.
Подробнее — в материале RT.