Макафи рассказал о причинах падения курса биткоина

Короткая ссылка
Программист и криптовалютный эксперт Джон Макафи рассказал RT о причинах падения курса биткоина, а также заявил, что через пять лет «полмира будет использовать криптовалюту».

Комментируя тенденцию падения курса биткоина, Макафи отметил, что в этом нет «ничего особенного».

«На протяжении следующих пяти лет подобное будет происходить два-три раза в год», — рассказал он.

По словам эксперта, удешевление биткоина происходит на фоне шума со стороны банкиров, цель которых — причинить криптовалютам максимальный вред.

«JP Morgan привлёк своих самых влиятельных консультантов по вопросам инвестиций, чтобы те заявили в сети, будто власти государств мира положат конец всем криптовалютам», — отметил программист.

При этом он добавил, что правительства не смогут закрыть криптовалюты, а через пять лет полмира будет их использовать.

«Это трудновато: например, чашку кофе в Starbucks вы себе так не купите, но скоро это будет возможно!» — подчеркнул Макафи.

Ранее американский миллиардер Джордж Сорос отметил, что биткоин является финансовым пузырём.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин прокомментировал НСН падение курса биткоина на 25%.

Подробнее — в материале RT.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Финансы
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru