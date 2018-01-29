Макафи рассказал о причинах падения курса биткоина

Программист и криптовалютный эксперт Джон Макафи рассказал RT о причинах падения курса биткоина, а также заявил, что через пять лет «полмира будет использовать криптовалюту».

Комментируя тенденцию падения курса биткоина, Макафи отметил, что в этом нет «ничего особенного».

«На протяжении следующих пяти лет подобное будет происходить два-три раза в год», — рассказал он.

По словам эксперта, удешевление биткоина происходит на фоне шума со стороны банкиров, цель которых — причинить криптовалютам максимальный вред.

«JP Morgan привлёк своих самых влиятельных консультантов по вопросам инвестиций, чтобы те заявили в сети, будто власти государств мира положат конец всем криптовалютам», — отметил программист.

При этом он добавил, что правительства не смогут закрыть криптовалюты, а через пять лет полмира будет их использовать.

«Это трудновато: например, чашку кофе в Starbucks вы себе так не купите, но скоро это будет возможно!» — подчеркнул Макафи.

Ранее американский миллиардер Джордж Сорос отметил, что биткоин является финансовым пузырём.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин прокомментировал НСН падение курса биткоина на 25%.

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