Сорос назвал биткоин финансовым пузырём
«Биткоин — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления и курс валюты не может меняться на 25% в день. Биткоин, например, не может использоваться для зарплаты, поскольку зарплата не может понижаться на 25% в день», — сказал он на полях ужина в Давосе, где проходит международный экономический форум.
Сорос добавил, что криптовалюта — это спекуляция, которая всегда основана на недопонимании.
Ранее лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер заявил, что биткоин ждёт тотальный коллапс, а резкий рост стоимости этой криптовалюты напоминает тюльпанную лихорадку.
Экономист Михаил Делягин в беседе с НСН рассказал о будущем криптовалют.