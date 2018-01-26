Сорос назвал биткоин финансовым пузырём

Американский миллиардер Джордж Сорос считает, что биткоин является финансовым пузырём.

«Биткоин — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления и курс валюты не может меняться на 25% в день. Биткоин, например, не может использоваться для зарплаты, поскольку зарплата не может понижаться на 25% в день», — сказал он на полях ужина в Давосе, где проходит международный экономический форум.

Сорос добавил, что криптовалюта — это спекуляция, которая всегда основана на недопонимании.

Ранее лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер заявил, что биткоин ждёт тотальный коллапс, а резкий рост стоимости этой криптовалюты напоминает тюльпанную лихорадку.

Экономист Михаил Делягин в беседе с НСН рассказал о будущем криптовалют.