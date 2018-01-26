За четыре года ЦБ отозвал лицензии у 359 российских банков

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Заместитель председателя Центрального банка России Василий Поздышев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что за четыре года у 359 российских банков были отозваны лицензии.

«Большое количество отзывов лицензий в банковском секторе в последние четыре года связано с активизацией банковского надзора, активизацией Центрального банка и проведением Центральным банком последовательной политики оздоровления финансовой системы», — заявил он.

При этом Поздышев отметил, что число банков, у которых были отозваны лицензии, составило 359.

«За четыре года было отозвано 359 банковских лицензий. На самом деле, мы уже находимся ближе к концу этого пути», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Банк России принял решение об отзыве лицензии с 25 января у московского банка «Стар Альянс».

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