За четыре года ЦБ отозвал лицензии у 359 российских банков
«Большое количество отзывов лицензий в банковском секторе в последние четыре года связано с активизацией банковского надзора, активизацией Центрального банка и проведением Центральным банком последовательной политики оздоровления финансовой системы», — заявил он.
При этом Поздышев отметил, что число банков, у которых были отозваны лицензии, составило 359.
«За четыре года было отозвано 359 банковских лицензий. На самом деле, мы уже находимся ближе к концу этого пути», — заключил он.
Ранее сообщалось, что Банк России принял решение об отзыве лицензии с 25 января у московского банка «Стар Альянс».