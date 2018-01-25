Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс»

Банк России принял решение об отзыве лицензии с 25 января у московского банка «Стар Альянс».

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 25 января 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Коммерческий банк «Стар Альянс», — говорится в сообщении.

19 января Центробанк лишил лицензии АКБ «АлтайБизнес-Банк».