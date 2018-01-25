Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс»

Короткая ссылка
Банк России принял решение об отзыве лицензии с 25 января у московского банка «Стар Альянс».

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 25 января 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Коммерческий банк «Стар Альянс», — говорится в сообщении.

19 января Центробанк лишил лицензии АКБ «АлтайБизнес-Банк».

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Банки
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru