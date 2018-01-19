Центробанк лишил лицензии «АлтайБизнес-Банк»

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Банк России принял решение об отзыве лицензии с 19 января у «АлтайБизнес-Банка».

Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ, финансовая организация по величине активов на 1 декабря 2017 года  занимала 512-е место в банковской системе страны.

«Проблемы в деятельности АКБ «АлтайБизнес-Банк» (АО) возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с руководством кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества», — указывается в заявлении.

Как уточняет Ценбтробанк, оценка кредитного риска «выявила существенное снижение размера собственных средств и наличие основания для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков».

22 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Преодоление».

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