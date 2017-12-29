ЦБ отозвал лицензию у банка «Северный кредит»

Банк России с 29 декабря отозвал лицензию у банка «Северный кредит» (Вологда).

Об этом говорится на сайте регулятора.

«В ходе проводимой Банком России инспекционной проверки АО КБ «Северный Кредит» установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретённый в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг», — отмечается в сообщении.

В ЦБ заявили, что в результате оценки принятого риска по указанной сделке была выявлена полная утрата кредитной организацией собственных средств.

«В связи с возникшим дефицитом ликвидности в последней декаде декабря 2017 года банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами и вкладчиками», — отметил регулятор.

Уточняется, что банк «Северный кредит» является участником системы страхования вкладов.

Ранее старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк прокомментировала ФБА «Экономика сегодня» возможное ужесточение политики Банка России по кредитам на ипотеку с низкими первоначальными взносами.