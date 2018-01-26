Орешкин заявил, что Россия и ЕС продолжат диалог по поставкам свинины в рамках ВТО

Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия и Евросоюз продолжат диалог по свинине в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в условиях отсутствия новых взаимных исков. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас были консультации с Евросоюзом, известная история. Но на самом деле коллеги из Евросоюза признали, что больших возможностей с точки зрения отстаивания позиции и введения ответных мер в объёме, как было указано, €1,3 млрд, у них нет», — отметил Орешкин.

При этом министр добавил, что консультации по данному вопросу будут продолжены, судебных разбирательств также не планируется.

«Здесь мы договорились с ними продолжать консультации по поводу того, как мы должны постепенно спор разрешать. Здесь исков никаких мы уже не видим, нам удалось всё снять без потерь для России», — заявил он.

Орешкин также подчеркнул, что российская сторона будет продолжать диалог с европейскими партнёрами о скорейшем возобновлении поставок продукции из России на рынки Европейского союза.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз собирается взыскать с России €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины. ВТО направила в арбитраж требование Брюсселя.