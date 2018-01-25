Эксперт оценил новую модель газового рынка для Украины

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» новую модель газового рынка, которую готовят на Украине.

По словам эксперта, в стране есть множество внутренних поставщиков, которые дают газ.

«Понятно, что весь объём формируется из того, что идёт из трубы, и того, что добывается. А дальше начинается вопрос поставок внутри страны», — заявил Пикин.

Как отметил эксперт, то, что говорит министр финансов Украины Александр Данилюк, касается внутренней модели рынка газа.

«Возможно, эта модель будет с элементами биржевой торговли, как, допустим, в России. Но в любом случае это пока только слова, вопрос же в том, как разработанная схема будет реализована», — сказал Пикин.

Он также подчеркнул, что на Украине Всемирный банк насаждает либеральную модель, которая не означает автоматического роста уровня жизни. По словам эксперта, качество жизни зависит от того, как государство регулирует экономику.

Ранее директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал сокращение транзита газа через территорию Украины.