Всемирный банк, МВФ и Украина разрабатывают новую модель газового рынка

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Всемирный банк, Международный валютный фонд и Украина работают над разработкой новой модели газового рынка. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Сейчас мы вместе со Всемирным банком и МВФ разрабатываем новую модель газового рынка, которая создаст конкурентные условия. А когда конкуренция, нет монополии — это также влияет на уменьшение цены на рынке», — цитирует Данилюка телеканал «112 Украина».

Он отметил, что этот вопрос является очень чувствительным для населения.

«Потому что все же цены достаточно высокие. Поэтому ищем все возможности, чтобы этот фактор также был учтён, и цены были ниже», — подчеркнул глава Минфина Украины.

Ранее сообщалось, что в «Нафтогазе» считают повышение цен на газ для населения позитивным шагом для государства.

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