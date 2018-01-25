Дворкович рассказал о перспективах нефтяной отрасли России

Российский вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью RT на полях Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о перспективах нефтедобычи в России.

«Правительство совместно с (нефтяными. — RT) компаниями разработало ясную стратегию того, какие меры должны быть приняты для поддержания конкурентоспособности (российских компаний. — RT) на мировом рынке, не только в России», — объяснил Дворкович.

При этом он уточнил, что данная стратегия включает меры по открытию и разработке новых нефтяных месторождений.

«Российские компании активно работают в области поиска новых подходов к освоению сложнодоступных месторождений, расположенных в отдалённых регионах», — продолжил вице-премьер.

Дворкович также добавил, что потребности компаний, занимающихся нефтедобычей, являются движущей силой развития технологического прогресса во многих сферах промышленности.

«Спрос нефтяных компаний на новое оборудование и технологии очень высок, и наши промышленные предприятия способны производить необходимую (технику. — RT) для нефтедобывающих компаний. Более 90% необходимого оборудования было произведено в России», — заключил он.

Ранее Дворкович отметил положительную динамику, которая наблюдается в российской экономике, несмотря на международные санкции.