Дворкович рассказал о перспективах нефтяной отрасли России
«Правительство совместно с (нефтяными. — RT) компаниями разработало ясную стратегию того, какие меры должны быть приняты для поддержания конкурентоспособности (российских компаний. — RT) на мировом рынке, не только в России», — объяснил Дворкович.
При этом он уточнил, что данная стратегия включает меры по открытию и разработке новых нефтяных месторождений.
«Российские компании активно работают в области поиска новых подходов к освоению сложнодоступных месторождений, расположенных в отдалённых регионах», — продолжил вице-премьер.
Дворкович также добавил, что потребности компаний, занимающихся нефтедобычей, являются движущей силой развития технологического прогресса во многих сферах промышленности.
«Спрос нефтяных компаний на новое оборудование и технологии очень высок, и наши промышленные предприятия способны производить необходимую (технику. — RT) для нефтедобывающих компаний. Более 90% необходимого оборудования было произведено в России», — заключил он.
Ранее Дворкович отметил положительную динамику, которая наблюдается в российской экономике, несмотря на международные санкции.