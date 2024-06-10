ВТБ сообщил, что повысит первоначальный взнос по льготной ипотеке

ВТБ повысит с 11 июня размер первоначального взноса по некоторым льготным программам. Это коснётся и ипотеки с господдержкой на новостройки. Все заявки, одобренные до 11 июня, будут действовать по старым условиям.

«С 11 июня ВТБ повышает первый взнос по ипотеке с господдержкой 2020, дальневосточной и арктической ипотеке, IТ-ипотеке. Решение не затрагивает программы по ИЖС и объекты на проектном финансировании», — сообщили в банке.

Такое решение в ВТБ связали с адаптацией продуктовой линейки к меняющейся конъюнктуре рынка.

Подобные шаги могут принять и «другие игроки», уверены в банке.

Глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко ранее дал прогноз, согласно которому объём выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года может уменьшиться на 30% по сравнению с 2023-м.