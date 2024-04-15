Глава МАГАТЭ назвал опасным прецедентом атаку на купол ЗАЭС
- AFP
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«Ущерб был поверхностным, но сама атака создала очень опасный прецедент попадания по защитной оболочке реактора», — цитирует его ТАСС.
7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.
8 апреля украинские войска снова атаковали станцию, над АЭС был сбит дрон-камикадзе. Беспилотник упал на кровлю шестого энергоблока.