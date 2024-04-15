Глава МАГАТЭ назвал опасным прецедентом атаку на купол ЗАЭС

Удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС создал опасный прецедент, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Ущерб был поверхностным, но сама атака создала очень опасный прецедент попадания по защитной оболочке реактора», — цитирует его ТАСС.

7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.

8 апреля украинские войска снова атаковали станцию, над АЭС был сбит дрон-камикадзе. Беспилотник упал на кровлю шестого энергоблока.