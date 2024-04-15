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Глава МАГАТЭ назвал опасным прецедентом атаку на купол ЗАЭС

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Удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС создал опасный прецедент, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Глава МАГАТЭ назвал опасным прецедентом атаку на купол ЗАЭС
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«Ущерб был поверхностным, но сама атака создала очень опасный прецедент попадания по защитной оболочке реактора», — цитирует его ТАСС.

7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.

8 апреля украинские войска снова атаковали станцию, над АЭС был сбит дрон-камикадзе. Беспилотник упал на кровлю шестого энергоблока.

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