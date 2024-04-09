МИД России: Киев не будет спешить отказываться от транзита российского газа
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
Он рассказал, что в январе премьер Словакии Роберт Фицо по итогам переговоров с украинским премьером Денисом Шмыгалем допустил продолжение транзита газа России через Украину в 2025 году.
«Насколько известно, и другие европейцы не торопятся ставить точку в данном вопросе», — отметил Полищук.
По его словам, Шмыгаль не раз говорил, что хотя сама Украина не будет вести переговоры с Россией и продлевать действующий контракт или подписывать новый с «Газпромом», это могут сделать ЕК или группа европейских государств, которые заинтересованы в сохранении транзита.
18 марта глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что Киев не планирует продлевать контракт на транзит газа с «Газпромом» после 31 декабря 2024 года.
Российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что киевские власти продолжают получать от России деньги за транзит газа.