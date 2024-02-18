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Путин заявил, что Киев продолжает получать от России деньги за транзит газа

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что киевские власти продолжают получать от России деньги за транзит газа.
Путин заявил, что Киев продолжает получать от России деньги за транзит газа
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, который выложил у себя в Telegram фрагмент беседы.

«Они же от нас деньги получают за транзит, как это ни странно прозвучит. «Агрессор, агрессор», а денюжки не пахнут. Кассируют денюжки за транзит. Об этом тоже мало кто говорит. Деньги-то они от «Газпрома» получают? Получают!» — сказал Владимир Путин.

Ранее европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уведомила Украину, что в Евросоюзе не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу. Срок действия документа истекает в конце 2024 года.

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