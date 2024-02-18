Путин заявил, что Киев продолжает получать от России деньги за транзит газа

Российский лидер Владимир Путин заявил, что киевские власти продолжают получать от России деньги за транзит газа.

Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, который выложил у себя в Telegram фрагмент беседы.

«Они же от нас деньги получают за транзит, как это ни странно прозвучит. «Агрессор, агрессор», а денюжки не пахнут. Кассируют денюжки за транзит. Об этом тоже мало кто говорит. Деньги-то они от «Газпрома» получают? Получают!» — сказал Владимир Путин.

Ранее европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уведомила Украину, что в Евросоюзе не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу. Срок действия документа истекает в конце 2024 года.