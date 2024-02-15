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ЕК: ЕС уведомил Киев, что не заинтересован в договоре о транзите газа из России

ЕС не намерен продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину

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Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уведомила Украину, что в Евросоюзе не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу. Срок действия документа истекает в конце 2024 года.
ЕК: ЕС уведомил Киев, что не заинтересован в договоре о транзите газа из России
  • Gettyimages.ru
  • © hrabar

«Мы научились жить без российского газа, поворота назад не будет. ЕС, как я сказала украинскому министру энергетики, не заинтересован в продлении соглашения, которое завершается в текущем году», — цитирует её РИА Новости.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак отметил, что Россия не ведёт переговоров о транзите газа через Украину ни с Брюсселем, ни с Киевом.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также заявил главе правительства Словакии Роберту Фицо об отсутствии у украинской стороны планов продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу.

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