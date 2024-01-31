Новак: Россия не ведёт переговоры о транзите газа через Украину

Россия не ведёт переговоры о транзите газа через Украину ни с Брюсселем, ни с Киевом, заявил российский вице-премьер Александр Новак.

«На текущий момент никаких переговоров нет», — цитирует его ТАСС.

По словам Новака, не обсуждается также и перспектива продажи газа Европе на границе с Украиной.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил главе правительства Словакии Роберту Фицо об отсутствии у украинской стороны планов продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что прекращение транзита российского газа в страны Европы через территорию Украины приведёт к изменению логистических цепочек.

При этом Новак заявил о готовности России поставлять газ в Европу разными маршрутами.