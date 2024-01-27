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Новак заявил о готовности России поставлять газ в Европу разными маршрутами

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Россия готова поставлять в Европу газ даже после завершения контракта на транзит через Украину разными маршрутами, но пока не видит желания к обсуждению, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
Новак заявил о готовности России поставлять газ в Европу разными маршрутами
  • Gettyimages.ru
  • © canuzuner

«Мы всегда готовы продолжать поставки газа в Европу, и не только по тому маршруту, который сегодня действует до конца 2024 года... Мы готовы будем обсуждать эти вопросы. Пока мы такого желания не видим», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил главе правительства Словакии Роберту Фицо об отсутствии у украинской стороны планов продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что прекращение транзита российского газа в страны Европы через территорию Украины приведёт к изменению логистических цепочек.

По данным источника Bloomberg, Евросоюз собирается исключить продление соглашения по транзиту газа из России через Украину.

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