Минэнерго Украины заявило, что не планирует продлевать контракт с «Газпромом»

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что Киев не планирует продлевать контракт на транзит газа с компанией «Газпром» после 31 декабря 2024 года.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения», — сообщил он.

18 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что киевские власти продолжают получать от России деньги за транзит газа.

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявлял, что «Газпрому» выгоднее не сохранять украинский транзит в рамках долгосрочного контракта, а перейти на краткосрочное бронирование мощностей.