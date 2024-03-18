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Минэнерго Украины заявило, что не планирует продлевать контракт с «Газпромом»

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Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что Киев не планирует продлевать контракт на транзит газа с компанией «Газпром» после 31 декабря 2024 года.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения», — сообщил он.

18 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что киевские власти продолжают получать от России деньги за транзит газа.

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявлял, что «Газпрому» выгоднее не сохранять украинский транзит в рамках долгосрочного контракта, а перейти на краткосрочное бронирование мощностей.

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