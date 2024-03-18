Минэнерго Украины заявило, что не планирует продлевать контракт с «Газпромом»
Об этом пишет РИА Новости.
«Мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения», — сообщил он.
18 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что киевские власти продолжают получать от России деньги за транзит газа.
Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявлял, что «Газпрому» выгоднее не сохранять украинский транзит в рамках долгосрочного контракта, а перейти на краткосрочное бронирование мощностей.