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Белогорьев: «Газпрому» невыгодно долгосрочное продление украинского транзита

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Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявил в интервью агентству «Прайм», что «Газпрому» выгоднее не сохранять украинский транзит в рамках долгосрочного контракта, а перейти на краткосрочное бронирование мощностей.

По его словам, оптимальным сценарием для России является ситуация, если «Газпром» сам или через свою «дочку» будет участвовать в украинских аукционах, распределяющих свободные газотранспортные мощности.

В таком случае, отметил Белогорьев, в отношениях «Газпрома» с потребителями «ничего не изменится».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что киевские власти продолжают получать от России деньги за транзит газа.

Также аналитики объяснили, продлят ли договор о транзите газа из России через Украину.

Кроме того, сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал чушью заявление о том, что европейские страны смогут обойтись без российского газа.

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