Белогорьев: «Газпрому» невыгодно долгосрочное продление украинского транзита
По его словам, оптимальным сценарием для России является ситуация, если «Газпром» сам или через свою «дочку» будет участвовать в украинских аукционах, распределяющих свободные газотранспортные мощности.
В таком случае, отметил Белогорьев, в отношениях «Газпрома» с потребителями «ничего не изменится».
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что киевские власти продолжают получать от России деньги за транзит газа.
Также аналитики объяснили, продлят ли договор о транзите газа из России через Украину.
Кроме того, сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал чушью заявление о том, что европейские страны смогут обойтись без российского газа.