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Сенатор Цеков назвал чушью заявление о намерении ЕС жить без российского газа

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Сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал чушью заявление, что европейские страны смогут обойтись без российского газа.

«Европа никогда не сможет обойтись без российского газа и вообще российских энергоресурсов. Я в этом абсолютно убеждён, и все понимают, что это абсолютно так», — цитирует его РИА Новости.

При этом Цеков добавил, что, учитывая подобные заявления, в ЕС также могут заявить, что «научились жить без воздуха, который дует со стороны России».

Ранее европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уведомила Украину, что в Евросоюзе не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу. 

Также в ЕК пообещали решить проблемы стран, покупающих газ из России через Украину.

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