Сенатор Цеков назвал чушью заявление о намерении ЕС жить без российского газа

Сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал чушью заявление, что европейские страны смогут обойтись без российского газа.

«Европа никогда не сможет обойтись без российского газа и вообще российских энергоресурсов. Я в этом абсолютно убеждён, и все понимают, что это абсолютно так», — цитирует его РИА Новости.

При этом Цеков добавил, что, учитывая подобные заявления, в ЕС также могут заявить, что «научились жить без воздуха, который дует со стороны России».

Ранее европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уведомила Украину, что в Евросоюзе не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу.

Также в ЕК пообещали решить проблемы стран, покупающих газ из России через Украину.