В ЕК пообещали решить проблемы стран, покупающих газ из России через Украину

Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что решения для стран ЕС, которые покупают российский газ, поступающий транзитом через Украину, будут найдены.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы сможем использовать систему газохранилищ на Украине для хранения газа и для реверсных поставок», — сказала еврокомиссар.

Ранее Симсон уведомила Украину, что в Евросоюзе не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу. Срок действия документа истекает в конце 2024 года.

В конце января Bloomberg писал, что Европа, зависимая от газа, «меняет один энергетический риск на другой». Отмечается, что европейские страны всё чаще обращаются к американскому природному газу вместо того, чтобы использовать возобновляемые источники энергии следующего поколения.