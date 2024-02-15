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В ЕК пообещали решить проблемы стран, покупающих газ из России через Украину

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Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что решения для стран ЕС, которые покупают российский газ, поступающий транзитом через Украину, будут найдены.
В ЕК пообещали решить проблемы стран, покупающих газ из России через Украину
  • AFP
  • © Miguel MEDINA

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы сможем использовать систему газохранилищ на Украине для хранения газа и для реверсных поставок», — сказала еврокомиссар.

Ранее Симсон уведомила Украину, что в Евросоюзе не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу. Срок действия документа истекает в конце 2024 года.

В конце января Bloomberg писал, что Европа, зависимая от газа, «меняет один энергетический риск на другой». Отмечается, что европейские страны всё чаще обращаются к американскому природному газу вместо того, чтобы использовать возобновляемые источники энергии следующего поколения.

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