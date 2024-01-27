Bloomberg: зависимая от газа Европа променяла один энергетический риск на другой

Европа, зависимая от газа, «меняет один энергетический риск на другой», пишет Bloomberg, отмечая, что европейские страны всё чаще обращаются к американскому природному газу вместо того, чтобы использовать возобновляемые источники энергии следующего поколения.

Агентство приводит аргументы старшего научного сотрудника Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Айры Джозефа, который уверен, что зависимость Европы от американского СПГ будет только расти, «если снова не появится больше российского газа и катарцы решат не участвовать в ценовой войне за долю рынка».

«Риск заключается в серьёзном изменении политики США в будущем», — утверждает эксперт.

Российский вице-премьер Александр Новак отмечал, что Россия готова поставлять в Европу газ даже после завершения контракта на транзит через Украину разными маршрутами, но пока не видит желания к обсуждению.

Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, в европейских странах впервые в истории мировой энергетики осуществляется искусственное разрушение спроса на газ.