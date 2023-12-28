Глава «Газпрома» заявил об искусственном разрушении спроса на газ в Европе

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе итогового совещания заявил, что в европейских странах впервые в истории мировой энергетики осуществляется искусственное разрушение спроса на газ.

«Там впервые в истории мировой энергетики идёт искусственное разрушение спроса на газ», — сказал Миллер. Его цитирует ТАСС.

Он уточнил, что в Европе умышленно разрушается спрос на один из наиболее экологически чистых энергетических продуктов.

По словам главы «Газпрома», подобного в истории ещё не было.

Миллер добавил, что во многих государствах Европы это фактически уже привело к деиндустриализации.

Ранее генеральный директор компании «Србиягаз», заместитель председателя сербской Социалистической партии Душан Баятович заявил, что Европа идёт к деиндустриализации на фоне потери дешёвого российского газа.