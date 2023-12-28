Глава «Газпрома» заявил об искусственном разрушении спроса на газ в Европе
- РИА Новости
«Там впервые в истории мировой энергетики идёт искусственное разрушение спроса на газ», — сказал Миллер. Его цитирует ТАСС.
Он уточнил, что в Европе умышленно разрушается спрос на один из наиболее экологически чистых энергетических продуктов.
По словам главы «Газпрома», подобного в истории ещё не было.
Миллер добавил, что во многих государствах Европы это фактически уже привело к деиндустриализации.
Ранее генеральный директор компании «Србиягаз», заместитель председателя сербской Социалистической партии Душан Баятович заявил, что Европа идёт к деиндустриализации на фоне потери дешёвого российского газа.