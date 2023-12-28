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Глава «Газпрома» заявил об искусственном разрушении спроса на газ в Европе

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе итогового совещания заявил, что в европейских странах впервые в истории мировой энергетики осуществляется искусственное разрушение спроса на газ.
Глава «Газпрома» заявил об искусственном разрушении спроса на газ в Европе
  • РИА Новости

«Там впервые в истории мировой энергетики идёт искусственное разрушение спроса на газ», — сказал Миллер. Его цитирует ТАСС.

Он уточнил, что в Европе умышленно разрушается спрос на один из наиболее экологически чистых энергетических продуктов.

По словам главы «Газпрома», подобного в истории ещё не было. 

Миллер добавил, что во многих государствах Европы это фактически уже привело к деиндустриализации.

Ранее генеральный директор компании «Србиягаз», заместитель председателя сербской Социалистической партии Душан Баятович заявил, что Европа идёт к деиндустриализации на фоне потери дешёвого российского газа.

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