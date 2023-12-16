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Глава «Србиягаза»: Европа идёт к деиндустриализации на фоне потери дешёвого газа

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Генеральный директор компании «Србиягаз», заместитель председателя сербской Социалистической партии Душан Баятович заявил в интервью РИА Новости, что Европа идёт к деиндустриализации на фоне потери дешёвого российского газа.

По его мнению, цены в Европе уже не вернутся на прежний уровень. По его словам, в европейских странах происходят снижение показателя валового внутреннего продукта и инфляция.

Баятович отметил, что ЕС в политическом смысле является вассалом США. Он обратил внимание на то, что компании из Европы перемещаются в Соединённые Штаты и Китай.

Глава «Србиягаза» добавил, что производства в США будут обеспечены американским газом, а в КНР — российским.

«Происходит деиндустриализация Европы, это большая проблема», — сказал он.

По его словам, преимущество ФРГ и ряда других экономик было основано на дешёвом газе и другом сырье из России, но этого больше нет из-за политических решений ЕС.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не руководствуется политическими мотивами при поставках газа в Европу. 

Глава государства отметил, что Россия продолжает поставку газа странам Запада, потому что «Газпром» — надёжный партнёр, который исполняет свои контрактные обязательства.

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