Генеральный директор компании «Србиягаз», заместитель председателя сербской Социалистической партии Душан Баятович заявил в интервью РИА Новости, что Европа идёт к деиндустриализации на фоне потери дешёвого российского газа.

По его мнению, цены в Европе уже не вернутся на прежний уровень. По его словам, в европейских странах происходят снижение показателя валового внутреннего продукта и инфляция.

Баятович отметил, что ЕС в политическом смысле является вассалом США. Он обратил внимание на то, что компании из Европы перемещаются в Соединённые Штаты и Китай.

Глава «Србиягаза» добавил, что производства в США будут обеспечены американским газом, а в КНР — российским.

«Происходит деиндустриализация Европы, это большая проблема», — сказал он.

По его словам, преимущество ФРГ и ряда других экономик было основано на дешёвом газе и другом сырье из России, но этого больше нет из-за политических решений ЕС.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не руководствуется политическими мотивами при поставках газа в Европу.

Глава государства отметил, что Россия продолжает поставку газа странам Запада, потому что «Газпром» — надёжный партнёр, который исполняет свои контрактные обязательства.