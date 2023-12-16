Глава «Србиягаза»: Европа идёт к деиндустриализации на фоне потери дешёвого газа
По его мнению, цены в Европе уже не вернутся на прежний уровень. По его словам, в европейских странах происходят снижение показателя валового внутреннего продукта и инфляция.
Баятович отметил, что ЕС в политическом смысле является вассалом США. Он обратил внимание на то, что компании из Европы перемещаются в Соединённые Штаты и Китай.
Глава «Србиягаза» добавил, что производства в США будут обеспечены американским газом, а в КНР — российским.
«Происходит деиндустриализация Европы, это большая проблема», — сказал он.
По его словам, преимущество ФРГ и ряда других экономик было основано на дешёвом газе и другом сырье из России, но этого больше нет из-за политических решений ЕС.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не руководствуется политическими мотивами при поставках газа в Европу.
Глава государства отметил, что Россия продолжает поставку газа странам Запада, потому что «Газпром» — надёжный партнёр, который исполняет свои контрактные обязательства.