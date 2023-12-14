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Путин: Россия не руководствуется политическими мотивами при поставках газа

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не руководствуется политическими мотивами при поставках газа в Европу. 
Путин: Россия не руководствуется политическими мотивами при поставках газа
  • AP

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции и прямой линии. 

Президент отметил, что у России нет цели «наказывать» Венгрию или Словакию, прекращая поставки газа, «да и деньги они исправно платят».

«Мы никогда ничего не делали по политическим мотивам и делать не собираемся», — сказал Путин. 

По его словам, Россия продолжает поставку газа странам Запада, потому что «Газпром» — надёжный партнёр, который исполняет свои контрактные обязательства,

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