Путин: Россия не руководствуется политическими мотивами при поставках газа

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не руководствуется политическими мотивами при поставках газа в Европу.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции и прямой линии.

Президент отметил, что у России нет цели «наказывать» Венгрию или Словакию, прекращая поставки газа, «да и деньги они исправно платят».

«Мы никогда ничего не делали по политическим мотивам и делать не собираемся», — сказал Путин.

По его словам, Россия продолжает поставку газа странам Запада, потому что «Газпром» — надёжный партнёр, который исполняет свои контрактные обязательства,