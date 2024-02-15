Аналитики объяснили, продлят ли договор о транзите газа из России через Украину

Опрошенные аналитики в беседе с RT прокомментировали информацию о том, что европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уведомила Украину о незаинтересованности Евросоюза в продлении договора о транзите российского газа в Европу.

По словам директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, надо выслушать мнение представителей Венгрии, Сербии, Словакии и других государств по этому вопросу.

«Необходимо, чтобы страны, получающие сегодня российский газ через территорию Украины, несмотря на продолжение военных действий, сказали, что они в этом не заинтересованы. Если они скажут, наверное, транзит прекратится. Если же они скажут, что их интересует продолжение прокачки российского газа, чтобы они могли его получать, тогда европейским чиновникам придётся скорректировать свою позицию», — объяснил эксперт.

При этом специалист выразил сомнение в том, что транзит через Украину будет прекращён.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что цель еврочиновников — продемонстрировать, что они «большие борцы с Россией».

«Европейские компании в ужасе от всего происходящего: и так у них нет возможности в полной мере получать газ, потому что никак невозможно доставить его», — отметил он.

Аналитик добавил, что поставки из России трубопроводного газа упали до 27 млрд кубов в 2023 году.

«Уже мало, но и этих объёмов Европа не хочет лишиться», — рассказал Юшков.

Ранее европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уведомила Украину, что в Евросоюзе не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу. Срок действия документа истекает в конце 2024 года.