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ЦБ России: выдача ипотеки в феврале упала почти на четверть

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Банк России опубликовал материал, в котором говорится, что выдача ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) российскими банками в феврале упала почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ЦБ России: выдача ипотеки в феврале упала почти на четверть
  • РИА Новости

«По предварительным данным, в феврале 2024 года было выдано ИЖК на сумму около 320 млрд рублей, что практически на четверть ниже показателя годом ранее», — цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что замедление наблюдается и в рамках программ по льготному кредитованию.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил о необходимости снизить общее влияние льготных ипотечных программ и сократить их долю на рынке с 90% до 20—25%.

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