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Силуанов призвал снизить долю льготных ипотечных программ с 90% до 20—25%

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Глава Минфина России Антон Силуанов заявил о необходимости снизить общее влияние льготных ипотечных программ и сократить их долю на рынке с 90% до 20—25%.
Силуанов призвал снизить долю льготных ипотечных программ с 90% до 20—25%
  • РИА Новости

«Задача как регулятора снизить этот показатель до 20—25%, конкретные целевые ориентиры и конкретные параметры ещё будут обсуждаться... Но нам важно обеспечить поддержку именно граждан, а не застройщиков и банков», — цитирует его ТАСС.

В ЦБ ранее заявили о перегреве рынка первичного жилья в России.

По мнению главы регулятора, это произошло в основном из-за того, что люди стремились взять льготные кредиты до ужесточения условий госпрограмм.

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