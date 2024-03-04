Силуанов призвал снизить долю льготных ипотечных программ с 90% до 20—25%
- РИА Новости
«Задача как регулятора снизить этот показатель до 20—25%, конкретные целевые ориентиры и конкретные параметры ещё будут обсуждаться... Но нам важно обеспечить поддержку именно граждан, а не застройщиков и банков», — цитирует его ТАСС.
В ЦБ ранее заявили о перегреве рынка первичного жилья в России.
По мнению главы регулятора, это произошло в основном из-за того, что люди стремились взять льготные кредиты до ужесточения условий госпрограмм.