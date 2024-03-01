В ЦБ заявили о перегреве рынка первичного жилья в России

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор считает, что рынок первичного жилья в стране перегрет.

Соответствующее заявление она сделала на ежегодной встрече с руководством Банка России «Регулирование ЦБ России деятельности участников финансового рынка».

«Рынок первичного жилья, по нашему мнению, перегрет, и во второй половине прошлого года ипотека ежемесячно росла в среднем на 3,2%», — цитирует её ТАСС.

По её мнению, это произошло в основном из-за того, что люди стремились взять льготные кредиты до ужесточения условий госпрограмм. Также сыграли роль и высокие инфляционные ожидания.

Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ России не видит пузыря на рынке ипотеки.