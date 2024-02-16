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Набиуллина: ЦБ России не видит пузыря на рынке ипотеки

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор не видит пузыря на рынке ипотеки, но согласен с тем, что риски возросли.
Набиуллина: ЦБ России не видит пузыря на рынке ипотеки
  • РИА Новости

«Мы не считаем, что у нас образовался «ипотечный пузырь», но у нас возросли риски на рынке ипотеки», — указала она.

По её словам, в финансовом регуляторе видели признаки перегрева, когда повышенный спрос на ипотеку, который поддерживался в основном за счёт льготных программ, приводил не столько к повышению доступности жилья для граждан, сколько к повышению цен.

«И мы видим, что по прошлому году в выдачах льготная ипотека составляла порядка 60%», — заявила Набиуллина.

Ранее президент России Владимир Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых российских регионах на вторичное жильё.

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