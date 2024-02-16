Набиуллина: ЦБ России не видит пузыря на рынке ипотеки
- РИА Новости
«Мы не считаем, что у нас образовался «ипотечный пузырь», но у нас возросли риски на рынке ипотеки», — указала она.
По её словам, в финансовом регуляторе видели признаки перегрева, когда повышенный спрос на ипотеку, который поддерживался в основном за счёт льготных программ, приводил не столько к повышению доступности жилья для граждан, сколько к повышению цен.
«И мы видим, что по прошлому году в выдачах льготная ипотека составляла порядка 60%», — заявила Набиуллина.
Ранее президент России Владимир Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых российских регионах на вторичное жильё.