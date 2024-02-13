Путин поручил расширить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жилье

Президент России Владимир Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых российских регионах на вторичное жилье.

Об этом говорится на сайте Кремля.

Уточняется, что поручение было дано российскому кабмину.

«Ппринять меры, обеспечивающие распространение программы льготного ипотечного кредитования (по ставке 2% годовых), действующей на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, на вторичный рынок жилья на указанных территориях», — отмечается в заявлении.

Данное поручение дано по итогам совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции.

Ранее заместитель главы Министерства финансов России Иван Чебесков сообщил, что семейная ипотека будет продлена, но она нуждается в трансформации.