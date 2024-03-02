Турецкий экспорт в Россию в феврале снизился до $670 млн
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на статистику ведомства, лидерами по экспорту стали Германия ($1,723 млрд) и США ($1,33 млрд).
При этом Россия лидирует по импорту товаров и услуг с показателем $4,15 млрд. В тройку лидеров также вошли Китай и Германия.
Ранее сообщалось, что Россия заняла третье место среди крупнейших поставщиков газа Турции в 2023 году, обогнав по этому показателю Казахстан.
Также известно, что Европейский союз в 2023 году закупил у России нефти, нефтепродуктов и газа на сумму в размере более €29 млрд.