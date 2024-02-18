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Россия стала третьим крупнейшим поставщиком газа в Турцию в 2023 году

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Россия заняла третье место среди крупнейших поставщиков газа Турции в 2023 году, обогнав по этому показателю Казахстан.

Как указывает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся данные, российский экспорт газа превысил $348 млн.

Уточняется, что в прошедшем году Турция приобретала газ у 21 страны, больше всего его было импортировано из Алжира, США, России, Казахстана и Нигерии. На эти пять стран пришлось 99,78% от всего импорта в $2,21 млрд.

Уточняется, что Алжир и США поставили в Турцию газа на $1 млрд и $628 млн соответственно.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в 2023 году закупил у России нефти, нефтепродуктов и газа на сумму в размере более €29 млрд.

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