Европейский союз в 2023 году закупил у России нефти, нефтепродуктов и газа на сумму в размере более €29 млрд, информирует РБК со ссылкой на соответствующую статистику европейского агентства Eurostat.

По данным издания, по сравнению с показателями, зафиксированными в 2022 году, доходы российских экспортёров от продажи нефти и нефтепродуктов в страны Европы снизились в 2,9 раза.

Отмечается, что, помимо нефти и газа, ЕС также закупал в России чёрные металлы, никель, алюминий, металлы платиновой группы, удобрения и аммиак.

В публикации говорится, что основными импортёрами продукции из России в 2023 году в ЕС стали Нидерланды, Венгрия, Италия, Бельгия и Словакия.

Ранее сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал чушью заявление о том, что европейские страны смогут обойтись без российского газа.