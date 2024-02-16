RT в Telegram
Подпишись

РБК: ЕС закупил у России нефти и газа на сумму более €29 млрд в 2023 году

Короткая ссылка
Европейский союз в 2023 году закупил у России нефти, нефтепродуктов и газа на сумму в размере более €29 млрд, информирует РБК со ссылкой на соответствующую статистику европейского агентства Eurostat.
РБК: ЕС закупил у России нефти и газа на сумму более €29 млрд в 2023 году
  • Gettyimages.ru

По данным издания, по сравнению с показателями, зафиксированными в 2022 году, доходы российских экспортёров от продажи нефти и нефтепродуктов в страны Европы снизились в 2,9 раза.

Отмечается, что, помимо нефти и газа, ЕС также закупал в России чёрные металлы, никель, алюминий, металлы платиновой группы, удобрения и аммиак.

В публикации говорится, что основными импортёрами продукции из России в 2023 году в ЕС стали Нидерланды, Венгрия, Италия, Бельгия и Словакия.

Ранее сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал чушью заявление о том, что европейские страны смогут обойтись без российского газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить