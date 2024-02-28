Казахстанский банк Freedom Finance приостановил операции с картами МИР
Об этом информирует РИА Новости.
«В рамках принятия мер по управлению комплаенс-риском банком были учтены нововведения в санкционное законодательство США от 23 февраля 2024 года», — передаёт агентство.
В банке отметили, что в настоящий момент рассматривается вопрос по мероприятиям, направленным на минимизацию риска применения вторичных санкций иностранных юрисдикций.
Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что посольство России продолжает предпринимать усилия, направленные на урегулирование ситуации с платежами с Турцией.
Также три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России.
Позже Bank of China заявил, что по-прежнему принимает платежи от российских компаний.