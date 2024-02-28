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Казахстанский банк Freedom Finance приостановил операции с картами МИР

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Казахстанский банк Freedom Finance остановил переводы с карт МИР из-за санкций.

Об этом информирует РИА Новости.

«В рамках принятия мер по управлению комплаенс-риском банком были учтены нововведения в санкционное законодательство США от 23 февраля 2024 года», — передаёт агентство.

В банке отметили, что в настоящий момент рассматривается вопрос по мероприятиям, направленным на минимизацию риска применения вторичных санкций иностранных юрисдикций.

Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что посольство России продолжает предпринимать усилия, направленные на урегулирование ситуации с платежами с Турцией.

Также три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России.

Позже Bank of China заявил, что по-прежнему принимает платежи от российских компаний.

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