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Посол: Россия продолжает усилия по урегулированию ситуации с платежами с Турцией

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Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что посольство России продолжает предпринимать усилия, направленные на урегулирование ситуации с платежами с Турцией.
Посол: Россия продолжает усилия по урегулированию ситуации с платежами с Турцией
  • РИА Новости

Об этом посол рассказал в беседе с РИА Новости.

«Продолжаем усилия по урегулированию ситуации с платежами, которая остается непростой», — сказал собеседник агентства. 

Турецкие банки с 1 января начали отказывать экспортёрам в приёме денежных переводов из России. По данным агентства, проблема отчасти связана с давлением, оказываемым Соединёнными Штатами на Турцию в связи с санкциями.

Ранее в турецком банке Ziraat сообщили, что открывают счета россиянам при выполнении ряда условий, среди которых — наличие у них ВНЖ и права на работу.

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