Bank of China заявил, что по-прежнему принимает платежи от российских компаний
- AP
Об этом представитель банка сказала в беседе с РИА Новости.
«Здесь, в Пекине, мы пока можем принимать платежи в рублях», — сказала собеседница агентства.
Ранее газета «Известия» писала, что ряд китайских банков, в том числе Bank of China, перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций.
По данным издания, решение связано с рисками вторичных санкций.
При этом уточняется, что операции с российскими банками, не подпавшими под санкции, пока продолжаются.