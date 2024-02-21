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Bank of China заявил, что по-прежнему принимает платежи от российских компаний

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В одном из крупнейших китайских банков, Bank of China, заявили, что по-прежнему принимают платежи от российских компаний как в рублях, так и в юанях.
Bank of China заявил, что по-прежнему принимает платежи от российских компаний
  • AP

Об этом представитель банка сказала в беседе с РИА Новости.

«Здесь, в Пекине, мы пока можем принимать платежи в рублях», — сказала собеседница агентства.

Ранее газета «Известия» писала, что ряд китайских банков, в том числе Bank of China, перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций.

По данным издания, решение связано с рисками вторичных санкций.

При этом уточняется, что операции с российскими банками, не подпавшими под санкции, пока продолжаются.

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