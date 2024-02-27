Йеллен: страны G7 не выработали предпочтительной стратегии по российским активам
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«У нас нет предпочтительной стратегии, как это сделать (конфисковать активы. — RT)», — приводит ТАСС её слова.
Йеллен подчеркнула, что Вашингтон считает необходимым действовать сообща со своими союзниками.
Ранее сообщалось, что страны G7 пригрозили санкциями государствам и компаниям, которые оказывают поддержку России.
По словам официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой, заявление «группы семи» о России пронизано русофобией и наполнено клеветой.