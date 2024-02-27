Йеллен: страны G7 не выработали предпочтительной стратегии по российским активам

Страны «Большой семёрки» (G7) не выработали предпочтительную стратегию по действиям с замороженными российскими активами. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

«У нас нет предпочтительной стратегии, как это сделать (конфисковать активы. — RT)», — приводит ТАСС её слова.

Йеллен подчеркнула, что Вашингтон считает необходимым действовать сообща со своими союзниками.

Ранее сообщалось, что страны G7 пригрозили санкциями государствам и компаниям, которые оказывают поддержку России.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой, заявление «группы семи» о России пронизано русофобией и наполнено клеветой.