Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные страны закупаются товарами по всему миру за счёт необеспеченных денег и тем самым разгоняют мировую инфляцию.

Об этом он сказал на пленарном заседании форума «За свободу наций».

«Коллективный Запад ведёт скупку товаров по всему миру за счёт необеспеченных денег. Благо, так сказать, станок находится в известных странах... Это в конечном счёте разгоняет мировую инфляцию, увеличивает бедность на планете», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он назвал «повсеместной практикой для западного мира» введение односторонних ограничений с игнорированием при этом ООН. Данные действия, по его словам, рушат «устоявшиеся финансовые и экономические связи».

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз едва избежал рецессии в IV квартале 2023 года.