Медведев: Запад скупает товары за счёт необеспеченных денег
- РИА Новости
Об этом он сказал на пленарном заседании форума «За свободу наций».
«Коллективный Запад ведёт скупку товаров по всему миру за счёт необеспеченных денег. Благо, так сказать, станок находится в известных странах... Это в конечном счёте разгоняет мировую инфляцию, увеличивает бедность на планете», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он назвал «повсеместной практикой для западного мира» введение односторонних ограничений с игнорированием при этом ООН. Данные действия, по его словам, рушат «устоявшиеся финансовые и экономические связи».
Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз едва избежал рецессии в IV квартале 2023 года.