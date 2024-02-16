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Медведев: Запад скупает товары за счёт необеспеченных денег

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Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные страны закупаются товарами по всему миру за счёт необеспеченных денег и тем самым разгоняют мировую инфляцию.
Медведев: Запад скупает товары за счёт необеспеченных денег
  • РИА Новости

Об этом он сказал на пленарном заседании форума «За свободу наций».

«Коллективный Запад ведёт скупку товаров по всему миру за счёт необеспеченных денег. Благо, так сказать, станок находится в известных странах... Это в конечном счёте разгоняет мировую инфляцию, увеличивает бедность на планете», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он назвал «повсеместной практикой для западного мира» введение односторонних ограничений с игнорированием при этом ООН. Данные действия, по его словам, рушат «устоявшиеся финансовые и экономические связи».

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз едва избежал рецессии в IV квартале 2023 года.

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