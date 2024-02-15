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Еврокомиссия: ЕС едва избежал рецессии в IV квартале 2023 года

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Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз едва избежал рецессии в IV квартале 2023 года.
Еврокомиссия: ЕС едва избежал рецессии в IV квартале 2023 года
  • AP
  • © Francisco Seco

По его словам, восстановление экономики Европейского союза происходит значительно медленнее, чем ожидалось.

«Мы едва избежали рецессии в IV квартале. Вслед за мощным восстановлением после пандемии [коронавируса] в 2023 году европейская экономика едва увеличилась: уровень роста в ЕС и еврозоне оценивается в 0,5%, что даже несколько ниже, чем в нашем осеннем прогнозе», — цитирует его ТАСС.

Ранее Национальная статистическая служба (ONS) Великобритании подготовила отчёт, из которого следует, что британская экономика вступила в техническую рецессию.

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