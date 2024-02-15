Экономика Великобритании вступила в техническую рецессию
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Уточняется, что ВВП Великобритании сократился на 0,3% в IV квартале 2023 года.
«Реальный ВВП Великобритании, по оценкам, упал на 0,3% в IV квартале (с октября по декабрь) 2023 года. Это следует за непересмотренным предполагаемым падением на 0,1% в предыдущем квартале. По нашим оценкам, за III квартал (с июля по сентябрь) и IV квартал 2023 года экономика Великобритании сократилась в совокупности на 0,5%», — указывается в заявлении.
В службе омтечают, что концепция «технической» рецессии включает в себя два или более последовательных квартала сокращения производства.
В декабре 2023 года в ONS заявляли, что британская экономика оказалась на пороге технической рецессии.