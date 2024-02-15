Экономика Великобритании вступила в техническую рецессию

Национальная статистическая служба (ONS) Великобритании подготовила отчёт, из которого следует, что британская экономика вступила в техническую рецессию.

Уточняется, что ВВП Великобритании сократился на 0,3% в IV квартале 2023 года.

«Реальный ВВП Великобритании, по оценкам, упал на 0,3% в IV квартале (с октября по декабрь) 2023 года. Это следует за непересмотренным предполагаемым падением на 0,1% в предыдущем квартале. По нашим оценкам, за III квартал (с июля по сентябрь) и IV квартал 2023 года экономика Великобритании сократилась в совокупности на 0,5%», — указывается в заявлении.

В службе омтечают, что концепция «технической» рецессии включает в себя два или более последовательных квартала сокращения производства.

В декабре 2023 года в ONS заявляли, что британская экономика оказалась на пороге технической рецессии.