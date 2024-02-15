RT в Telegram
Подпишись

Экономика Великобритании вступила в техническую рецессию

Короткая ссылка
Национальная статистическая служба (ONS) Великобритании подготовила отчёт, из которого следует, что британская экономика вступила в техническую рецессию.
Экономика Великобритании вступила в техническую рецессию
  • AP
  • © Julio Cortez

Уточняется, что ВВП Великобритании сократился на 0,3% в IV квартале 2023 года.

«Реальный ВВП Великобритании, по оценкам, упал на 0,3% в IV квартале (с октября по декабрь) 2023 года. Это следует за непересмотренным предполагаемым падением на 0,1% в предыдущем квартале. По нашим оценкам, за III квартал (с июля по сентябрь) и IV квартал 2023 года экономика Великобритании сократилась в совокупности на 0,5%», — указывается в заявлении.

В службе омтечают, что концепция «технической» рецессии включает в себя два или более последовательных квартала сокращения производства.

В декабре 2023 года в ONS заявляли, что британская экономика оказалась на пороге технической рецессии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить