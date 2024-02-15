Газопровод Balticconnector планируют ввести в эксплуатацию в апреле 2024 года

Газопровод Balticconnector, который был повреждён в октябре 2023 года, планируют ввести в эксплуатацию в апреле текущего года. Об этом сообщил финский оператор Gasgrid.

«Предполагаемая дата ввода трубопровода в эксплуатацию — 22 апреля 2024 года», — говорится в заявлении.

Сроки возобновления работы газопровода зависят от того, будут ли завершены ремонтные работы в соответствии с планом.

Как заявил 10 ноября комиссар финской полиции Ристо Лохи, полицейские в Финляндии склоняются к версии, что якорь, который повредил газопровод Balticconnector, принадлежал судну из Китая Newnew Polar Bear.

Кроме того, глава финского МИД Элина Валтонен назвала маловероятной версию, что два кабеля связи и газопровод Balticconnector были повреждены случайно.